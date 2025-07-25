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11:30, 25 июля 2025 года В Орловской области опубликован августовский график социальных выплат Его представил региональный департамент социальной защиты.





В Орловской области опубликован график социальных выплат на август. Его представил региональный департамент социальной защиты.



Согласно графику, с 6 по 11 августа придут следующие пособия:

• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка;



• пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области;



• ежемесячное пособие многодетной семье;



• единовременное пособие многодетной семье;



• материнский капитал для многодетной семьи;



• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям;



• единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком "Подарок новорожденному";



• выплата многодетным семьям на приобретение школьной и спортивной формы для обучающихся. С 12 по 18 августа должны выплатить:

• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;



• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер соцподдержки;



• ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;



• пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);



• компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан;



• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России;



• ежемесячную денежную выплату региональным категориям получателей мер соцподдержки. 22 – 25 августа придут субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.



Пособия по безработице выплачиваются по индивидуальному графику.





Артем Ежаков





