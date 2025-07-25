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16:00, 25 июля 2025 года Ветеран СВО представляет Орловщину в чемпионате "Абилимпикс" Сабир Ахмедов выступает в компетенции "Оператор БПЛА".





В Казани стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Орловщину представляет Сабир Ахмедов. Он выступает в компетенции "Оператор БПЛА". Перед чемпионатом ветеран тренировался на симуляторе, осваивая управление дроном одной рукой.



Всего же в столицу Татарстана съехались порядка 400 участников со всей России. Они продемонстрируют навыки в 15-ти компетенциях. По итогу отберут 75 финалистов для финала чемпионата, который пройдет в октябре.





Надежда Невматулина





