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12:28, 25 июля 2025 года

Орловские прокуроры подвели итоги работы за полугодие

Результаты озвучили на заседании коллегии надзорного ведомства.


Прокуратура Орловской области подвела итоги полугодия. За шесть месяцев по инициативе ведомства возбуждено 13 уголовных дел, конфисковано имущество бывшего полицейского на 15 миллионов рублей. Особое внимание уделялось защите прав ветеранов СВО и социально уязвимых категорий граждан.

Благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по зарплате почти на 15 миллионов рублей перед 700 работниками. Принято семь важных социальных законов, включая поддержку детей с фенилкетонурией.

Также поступило 16 тысяч обращений граждан, половина из которых была удовлетворена. Проведено свыше 4,5 тысячи актов реагирования.
Алексей Тимошин, прокурор Орловской области: "Перед нами обозначены задачи, которые требуют особого внимания и решения. Это защита граждан и интересов государства, соблюдение гарантий предпринимательского сообщества, противодействие преступности, проявлений экстремизма и терроризма, коррупции, обеспечение конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве".



Владимир Маряшин
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