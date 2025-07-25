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9:27, 25 июля 2025 года В Орловской области водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с грузовиком Трагедия случилась на трассе в Кромском районе.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

24 июля около 23:00 на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области лоб в лоб столкнулись "Дэу Джентра" и грузовик "Скания".



По предварительным данным регионального управления Госавтоинспекции, на встречную полосу, нарушив требования разметки, выехал 47-летний водитель легковушки. Он погиб до приезда медиков.



Накануне в Орловской области случилось 14 ДТП, один человек пострадал и один погиб.





Артем Ежаков





