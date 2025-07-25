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12:00, 25 июля 2025 года

Число не рекомендованных для отдыха орловских пляжей сократилось до пяти

Пробы воды взяли специалисты Роспотребнадзора.


Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает проверки на разрешенных для отдыха пляжах. На 24 июля вода не соответствовала требованиям гигиенических нормативов в пяти зонах отдыха.

По-прежнему не рекомендуется купаться на пляже возле городского парка на реке Оке в Орле, в прудах в деревнях Кунач и Ловчиково в Глазуновском районе, в Неручанском водохранилище в Свердловском районе и Песочном пруду в Краснозоренском районе.

Пляжи на реке Липовец в деревне Юдинка Покровского района и на реке Мох в поселке Шаблыкино, отбракованные в прошлый раз, прошли проверку и исключены из списка не рекомендованных к купанию.

Ответственным за работу пляжей, не прошедших контроль, направлены предписания Роспотребнадзора о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, заявили в ведомстве.

Ознакомиться с местами, одобренными для купания, можно на сайте Роспотребнадзора.


Артем Ежаков
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