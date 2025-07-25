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10:00, 25 июля 2025 года

Орловская прокуратура запустила горячую линию для абитуриентов

Задать интересующий вопрос можно до 22 августа.


Прокуратура Орловской области по поручению прокурора региона Алексея Тимошина запустила горячую линию для абитуриентов и их родителей.

Задать интересующие вопросы на тему соблюдения прав при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования можно до 22 августа.

Номера горячей линии:

• 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарева;

• 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Морозов;

• 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 – дежурный прокурор в прокуратуре области.

Между тем, на обучение в организациях СПО Орловской области подано уже 4600 заявлений. Приемная кампания там продлится до 15 августа. Наиболее популярны у абитуриентов правоохранительная деятельность, техническое обслуживание и ремонт транспорта, туризм и гостеприимство, организация перевозок на транспорте.




Артем Ежаков
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