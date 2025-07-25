Орловская прокуратура запустила горячую линию для абитуриентов
Задать интересующий вопрос можно до 22 августа.
Прокуратура Орловской области по поручению прокурора региона Алексея Тимошина запустила горячую линию для абитуриентов и их родителей.
Задать интересующие вопросы на тему соблюдения прав при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования можно до 22 августа.
Номера горячей линии:
• 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарева;
• 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Морозов;
• 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 – дежурный прокурор в прокуратуре области.
Между тем, на обучение в организациях СПО Орловской области подано уже 4600 заявлений. Приемная кампания там продлится до 15 августа. Наиболее популярны у абитуриентов правоохранительная деятельность, техническое обслуживание и ремонт транспорта, туризм и гостеприимство, организация перевозок на транспорте.