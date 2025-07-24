четверг 24.07.2025 21:08:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

21:00, 24 июля 2025 года

Орловские врачи используют гипокситерапию для лечения пациентов

Этот метод помогает улучшить самочувствие и повысить функциональные возможности организма.



Орловские врачи применяют гипокситерапию для оздоровления пациентов. Этот метод улучшает самочувствие и повышает работоспособность и выносливость организма. Он подходит не только больным, но и здоровым людям.

Гипокситерапия, или "кислородное голодание", - это новое слово в медицине. Во время процедуры пациенты словно оказываются в горах, вдыхая их целебный воздух. После такого "путешествия" люди забывают о бронхитах, астматическом кашле и простудах. Это хорошая тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем, которая повышает общий тонус организма.

Ученые центра биомедицинской фотоники ОГУ имени Тургенева внимательно следят за процессом. Они исследуют, как уровень кислорода в крови влияет на состояние человека. Елена Литинская продолжит эту тему.


Елена Литинская
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.