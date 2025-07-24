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21:00, 24 июля 2025 года Орловские врачи используют гипокситерапию для лечения пациентов Этот метод помогает улучшить самочувствие и повысить функциональные возможности организма.







Орловские врачи применяют гипокситерапию для оздоровления пациентов. Этот метод улучшает самочувствие и повышает работоспособность и выносливость организма. Он подходит не только больным, но и здоровым людям.



Гипокситерапия, или "кислородное голодание", - это новое слово в медицине. Во время процедуры пациенты словно оказываются в горах, вдыхая их целебный воздух. После такого "путешествия" люди забывают о бронхитах, астматическом кашле и простудах. Это хорошая тренировка сердечно-сосудистой и иммунной систем, которая повышает общий тонус организма.



Ученые центра биомедицинской фотоники ОГУ имени Тургенева внимательно следят за процессом. Они исследуют, как уровень кислорода в крови влияет на состояние человека. Елена Литинская продолжит эту тему.





Елена Литинская





