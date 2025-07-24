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17:54, 24 июля 2025 года В Орле на 105-м году жизни скончалась ветеран войны Ольга Родионовна Елецкая Она участвовала в боях на Орловско-Курской дуге и помогала восстанавливать разрушенный фашистами город.



Фото: Орловский городской Совет народных депутатов

24 июля в Орле на 105-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Ольга Родионовна Елецкая.



Она родилась в 1920 году в Курске. Войну встретила в возрасте 20 лет. Была эвакуирована в Переславль. В составе железнодорожной бригады 21-летняя Ольга попала на фронт. Принимала активное участие в боях на Орловско-Курской дуге, в восстановлении разрушенных путей, мостов, средств связи. Дорогами войны прошла Белоруссию, Польшу. После войны Ольга Родионовна вместе с мужем переехала в Орел.



Она была награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и юбилейными медалями в честь Дня Победы.



"Уход из жизни Ольги Родионовны – это большая утрата для Орла и Орловской области, для каждого, кто знал и общался с ней. Вечная память и слава нашей землячке! Спасибо за подвиг!", – говорится в соболезновании администрации города Орла.







Сергей Мерцалов





