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20:30, 24 июля 2025 года
В Орловской области стартовал сезон дынь"Торпеда" и "Колхозница" уже начинают завоевывать прилавки.
"Торпеда" и "Колхозница" появляются на прилавках. В Орловской области начался сезон дынь.
С конца июля бахчевые возглавляют рейтинг самых популярных десертов. В среднем сейчас лета килограмм заграничной дыни стоит 150 рублей. Продавцы обещают, что в августе цены снизятся.
Как выбрать дыню, которая будет таять во рту? И какие сюрпризы могут скрываться в этом золотистом овоще? В нюансах вместе с экспертами разбиралась Юлия Опанасюк.
Юлия Опанасюк
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