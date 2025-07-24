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20:30, 24 июля 2025 года В Орловской области стартовал сезон дынь "Торпеда" и "Колхозница" уже начинают завоевывать прилавки.







"Торпеда" и "Колхозница" появляются на прилавках. В Орловской области начался сезон дынь.



С конца июля бахчевые возглавляют рейтинг самых популярных десертов. В среднем сейчас лета килограмм заграничной дыни стоит 150 рублей. Продавцы обещают, что в августе цены снизятся.



Как выбрать дыню, которая будет таять во рту? И какие сюрпризы могут скрываться в этом золотистом овоще? В нюансах вместе с экспертами разбиралась Юлия Опанасюк.





Юлия Опанасюк





