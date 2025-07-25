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14:01, 25 июля 2025 года В Орле полным ходом идет капремонт дорог в частном секторе Из 120 объектов работы завершены почти на 50.



Фото: архив "Вести-Орел"

В областной столице в порядок приводят дороги, располагающиеся рядом с частными домами. В нынешнем сезоне работы запланированы на 120 объектах. Об этом сообщил председатель горсовета Василий Новиков в своем аккаунте в социальных сетях.



Сейчас полностью сделаны 47 участков, 16 из них приняты заказчиками, на 31 объекте трудится приемочная комиссия. На всех остальных ведутся активные работы.

— Силами МБУ "Спецавтобаза" проводится текущий ремонт проезжих частей асфальтобетоном. С начала года уже отремонтировано 36,5 тыс. кв. м. дорожного покрытия. Выполнено восстановление покрытия тротуаров из плитки на площади более 4000 квадратных метров, —рассказал Новиков.





Юлия Сабельникова





