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15:45, 24 июля 2025 года Беременные студентки из Орловской области будут получать по 16,5 тысяч рублей в месяц Закон о повышении выплаты подписал президент Владимир Путин.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области вырастет пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения. Обучающиеся в вузах и сузах будущие мамы теперь могут претендовать на выплату в размере 100 % от регионального прожиточного минимума.



- Теперь молодым женщинам, которые обучаются очно, пособие по беременности и родам будут платить не от стипендии, а в зависимости от прожиточного минимума в регионе проживания, - пишет тг-канал "Телеграммы из Орла".



На Орловщине в 2025 году сумма пособия составляет 16 492 рубля в месяц на душу населения. Закон вступит в силу с 1 сентября.





Юлия Сабельникова





