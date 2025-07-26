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10:00, 26 июля 2025 года Юрий Парахин возглавил комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в Орле Документ подписан самим градоначальником.





Мэр Юрий Парахин подписал постановление об утверждении состава городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Орле. Документ опубликован на сайте администрации.



Председателем комиссии стал сам градоначальник. Его заместителями назначены первый заммэра Вадим Ничипоров и главный госинспектор БДД по городу Орлу Константин Регнер. Также в составе комиссии чиновники из городской администрации и ее территориальных управлений, директор "Спецавтобазы" Олег Василюха, гендиректор Трамвайно-троллейбусного предприятия Игорь Косолапов.





Артем Ежаков





