Юрий Парахин возглавил комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в Орле
Документ подписан самим градоначальником.
Мэр Юрий Парахин подписал постановление об утверждении состава городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Орле. Документ опубликован на сайте администрации.
Председателем комиссии стал сам градоначальник. Его заместителями назначены первый заммэра Вадим Ничипоров и главный госинспектор БДД по городу Орлу Константин Регнер. Также в составе комиссии чиновники из городской администрации и ее территориальных управлений, директор "Спецавтобазы" Олег Василюха, гендиректор Трамвайно-троллейбусного предприятия Игорь Косолапов.