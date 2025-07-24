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15:34, 24 июля 2025 года

Новые Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 01.09.2025 года


С 1 сентября 2025 года вступают в силу обновленные Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, которые вносят изменения в порядок их складирования, погрузки и сбора. Одним из ключевых нововведений является введение цветовой индикации контейнеров для разных видов отходов.

Основные изменения:

1. Цветовая маркировка контейнеров

• Серые контейнеры предназначены для смешанных (несортированных) ТКО.
• Другие цвета (синий, зеленый, оранжевый и т. д.) будут использоваться для раздельного сбора вторсырья (бумага, пластик, стекло, металл и пр.), согласно утвержденным стандартам.

2. Переходный период для существующих контейнеров

До 1 января 2030 года допускается использование старых контейнеров для смешанных отходов при условии их маркировки. На них должны быть нанесены цветовые и символьные обозначения (серый цвет, надписи "ТКО" или "Смешанные отходы") с помощью трафаретов, табличек, наклеек.

Юридические лица, которые накапливают ТКО на собственных площадках, внесенных в реестры мест накопления, обязаны:

• До 1 сентября 2025 года обеспечить правильную маркировку контейнеров (цветовую и символьную).
• Если используются старые контейнеры – нанести на них соответствующие обозначения.

Новые правила направлены на:

• Унификацию системы сбора отходов по всей стране.
• Повышение экологической осознанности населения за счет четкой визуальной идентификации контейнеров.
• Постепенный переход к раздельному накоплению отходов в соответствии с федеральными экологическими инициативами.

Жителям и организациям рекомендуется заранее ознакомиться с новыми требованиями и подготовиться к изменениям.

Напомним, что в 2025 году региональный оператор по обращению с ТКО, учитывая новые требования, приобрел 1000 серых контейнеров и 10 бункеров соответствующего цвета. Это позволит обеспечить плавный переход на новые стандарты и минимизировать неудобства для населения. Часть закупленных серых контейнеров уже стоят на контейнерных площадках Орла. Так, новыми контейнерами оборудованы площадки по ул. М. Горького, 20; Наугорскому ш., 25; ул. Германо, 1; ул. Кустова, 1; ул. 1-й Курской, 155; ул. Московской, 114; ул. Комсомольской, 380; ул. Латышских стрелков, 14 и другие (на фото площадка по ул. 60-летия Октября).
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