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20:00, 24 июля 2025 года В Троицкий округ ЛНР привезли котел из Орловской области Оборудование необходимо для газификации здания в селе Овчарово.



Фото: администрация Троицкого муниципального округа

В Приволье Троицкого округа установили новый газовый котел. Весной местная администрация обратилась за помощью к главе Колпнянского района Орловской области Виктору Громову. Они попросили его приобрести оборудование для газификации фельдшерского пункта, почты и библиотеки в селе Овчарово.



24 июля Виктор Громов лично привез посылку. Такие визиты стали регулярными после заключения соглашения между округом и Орловской областью, сообщили в местной администрации.



Губернатор Андрей Клычков отметил, что в этом году Орловщина отправила в Троицкий округ гуманитарные грузы на сумму полтора миллиона рублей. 27 глав муниципалитетов Орловской области посетили ЛНР с гуманитарными миссиями.





Сергей Мерцалов





