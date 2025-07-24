Главная » Новости



19:32, 24 июля 2025 года В День ВДВ орловские "голубые береты" соберутся у памятника воинам-интернационалистам Там пройдет патриотическая акция.





2 августа в 10:00 у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в Орле проведут патриотическую акцию, посвященную Дню Воздушно-десантных войск. Соответствующее постановление подписано мэром Юрием Парахиным. В связи с этим потребуется запрет стоянки машин. Он будет введен у памятника с 06:00 до 11:00.



В День ВДВ орловские "голубые береты" соберутся у памятника воинам-интернационалистам.





Артем Ежаков





