В Болхове проведут конкурс на самый лучший букет

Композиции предлагают составить в подарок ко Дню города.
Фото: Юлия Сабельникова
В Болхове Орловской области состоится выставка-конкурс цветов "Букет любимому городу". Местным жителям предлагают попробовать себя в роли флористов и сделать цветочную композицию. Букеты станут украшением к празднованию 82-й годовщины освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков.
— Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками, а участники — свидетельствами, — пишет газета "Болховские куранты".
Букеты, собранные болховчанами, выставят в парке культуры и отдыха вечером 29 июля.