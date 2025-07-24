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18:29, 24 июля 2025 года Бренд Орловской области выберут с помощью конкурса О его проведении распорядился первый заместитель губернатора Вадим Тарасов.





Первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов подписал указ о проведении открытого конкурса на лучший бренд (серию брендов) региона. Документ опубликован на областном информационном портале.



Жюри будет оценивать в заявках обоснованность использования образов, олицетворяющих особенности Орловской области, привлекательность, оригинальность, эстетическую выразительность бренда и многое другое.



В конкурсе будет один победитель, а также участники, занявшие второе и третье места. С победителем региональный департамент государственного имущества и земельных отношений заключит договор об отчуждении Орловской области исключительного права на бренд на безвозмездной основе.



Автора лучшей работы наградят ценным подарком и почетной грамотой губернатора. Последние вручат и призерам.





Артем Ежаков





