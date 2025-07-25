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10:32, 25 июля 2025 года

В Орловской области убрали семь свалок на сельскохозяйственных землях

Общая площадь очищенных территорий — более девяти гектаров.

Фото: управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

С начала года Россельхознадзор выявил девять свалок твердых коммунальных отходов на сельхозугодьях в Орловской области. Семь из них уже ликвидированы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В январе 2025 года специалисты управления обнаружили в Ливенском районе участок, заваленный отходами сахарного производства. Он принадлежит АО "Сельскохозяйственная компания "Здоровецкое". Компании сделали предупреждение о необходимости устранить нарушения.

Поскольку сельхозпредприятие не сообщило о принятых мерах, в июле 2025 года надзорный орган провел повторную проверку. Оказалось, что свалка ликвидирована, а участок снова используется для сельскохозяйственных нужд.

Работа по выявлению нарушений земельного законодательства и возвращению сельхозземель в оборот продолжается.


Сергей Мерцалов
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