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17:29, 24 июля 2025 года На стройплощадке ФОКа на улице Матвеева в Орле станет больше рабочих С 25 человек до 40.







В Орле продолжается возведение спортивного комплекса на улице Матвеева. Новый спортивный объект базируется возле школы №36. На стройплощадке работают порядка 25 человек, в ближайшее время их число вырастет до 40.



На объекте завершена котельная, смонтирована ливневка, загрунтованы стены под штукатурку, ведется сборка коллекторного узла для подачи отопления, смонтированы трубы пожаротушения в спортивном зале.



В спорткомплексе будут работать секции по бадминтону, танцевальному спорту, легкой атлетике, пулевой стрельбе, футболу, волейболу, баскетболу. На втором этаже разместится тренажерный зал.





Анастасия Дорохова





