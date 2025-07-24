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12:56, 24 июля 2025 года В Корсаковском районе Орловщины отремонтировали дороги щебенкой Из дорожного фонда региона было выделено более 10 миллионов рублей.





В Корсаковском районе Орловской области завершился ремонт четырех из пяти запланированных к обновлению участков дорог. Их отсыпали щебенкой.



Об этом на совещании в облправительстве рассказал глава района Виталий Кнодель. Дорожники завершили работы на следующих участках: улицы Советская и Полевая в селе Корсаково, а также в деревне Парамоново, в поселке Крахмальном.



- Ремонт выполнен в щебеночном исполнении. По пятому объекту капитального ремонта заключен муниципальный контракт, получены заключения лабораторных испытаний материалов, производится завоз песка, щебня. Срок выполнения контракта – до 31 августа текущего года, - сообщил Кнодель.



В общей сложности из дорожного фонда области, с учетом районного софинансирования, на ремонт было выделено более 10 миллионов рублей.





Ольга СУПОНЕВА





