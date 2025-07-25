Святые места Орловщины посетили паломники из Центральной России
Одним из пунктов посещения стало место захоронения иеромонаха Никона.
Фото: Орловская митрополия
Орловскую область посетили паломники из регионов Центральной России. Они побывали в святых местах Орловщины.
Как рассказали в Орловской митрополии, одной из точек посещения стала могила иеромонаха Никона (Турбина), подвижника 20 века, праведно служившего Богу и ближним:
— Экскурсию и духовное сопровождение провел иерей Артемий Торопов. Как отметил отец Артемий, паломники молились, слушали рассказы о жизни батюшки Никона, делились друг с другом тихими историями веры, ведь многие впервые познакомились с жизнеописанием подвижника.