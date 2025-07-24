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12:30, 24 июля 2025 года На орловской дороге пенсионер на "шестерке" врезался в иномарку и улетел в кювет Не справился с управлением.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На дороге в Орловской области пожилой мужчина на отечественной "шестерке" выехал на встречку, врезался в иномарку и вылетел в кювет. ДТП случилось вечером 23 июля в Глазуновском районе.



Подробности сайту "Вести-Орел" сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Мужчина 67-ми лет ехал по дороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна". В какой-то момент он не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где как раз ехала легковушка "Киа Рио". Автомобили столкнулись, "шестерка" слетела с проезжей части.



В итоге пожилого водителя доставили в Глазуновскую районную больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.



На месте работали полицейские и спасатели.





Ольга СУПОНЕВА





