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12:17, 24 июля 2025 года До октября в Дмитровском районе Орловщины отремонтируют дорогу Речь идет об участке дороги "Комаричи — Дмитровск" — Девятино.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орловской области начался ремонт еще одного участка дороги. Дорожники начали работу в Дмитровском районе: в порядок приведут дорогу "Комаричи — Дмитровск" — Девятино.



Средства на ремонт выделены в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", дорожникам предстоит обновить пять километров полотна. Сейчас этот участок находится не в лучшем состоянии: трещины, ямы, застой воды. За время капремонта рабочие, после подготовительных работ, уложат два слоя асфальта, обустроят пересечения и примыкания, укрепят обочины, установят сигнальные столбики, барьеры, новые дорожные знаки, нанесут разметку.



— Срок окончания работ — 15 октября текущего года, — сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





