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16:30, 24 июля 2025 года

По факту игнорирования ремонта домов в Нижней Лужне возбудили уголовное дело

Ранее на жалобы жильцов обратили внимание Народный фронт и председатель СК России Александр Бастрыкин.



Жильцы двух домов по улице Совхозной в Нижней Лужне под Орлом требуют срочного ремонта жилья. Первый построен в 1938-м году, второй – в 1955-м.

Люди, а их здесь живут 25 человек, жалуются на текущую крышу, плесневые стены, прогнившие деревянные элементы и деформированные конструкции. Уже десять лет жильцы регулярно и безуспешно обращаются в инстанции. Ремонт запланирован лишь в 2044-м году.

Народный фронт намерен добиться сдвига этого срока влево. Общественники обратятся в прокуратуру для защиты интересов жильцов, чтобы заставить УК заняться ремонтом.

Дело взял на контроль следственный комитет. Сотрудники проверили дома №3 и №5. Возбуждено уголовное дело.
Александр Коргин, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Орловской области: "Следователями предварительно установлено, что должностные лица УК ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по осуществлению ремонта".



Ольга Прилепская
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