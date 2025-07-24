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16:30, 24 июля 2025 года По факту игнорирования ремонта домов в Нижней Лужне возбудили уголовное дело Ранее на жалобы жильцов обратили внимание Народный фронт и председатель СК России Александр Бастрыкин.







Жильцы двух домов по улице Совхозной в Нижней Лужне под Орлом требуют срочного ремонта жилья. Первый построен в 1938-м году, второй – в 1955-м.



Люди, а их здесь живут 25 человек, жалуются на текущую крышу, плесневые стены, прогнившие деревянные элементы и деформированные конструкции. Уже десять лет жильцы регулярно и безуспешно обращаются в инстанции. Ремонт запланирован лишь в 2044-м году.



Народный фронт намерен добиться сдвига этого срока влево. Общественники обратятся в прокуратуру для защиты интересов жильцов, чтобы заставить УК заняться ремонтом.



Дело взял на контроль следственный комитет. Сотрудники проверили дома №3 и №5. Возбуждено уголовное дело.

Александр Коргин, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Орловской области: "Следователями предварительно установлено, что должностные лица УК ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по осуществлению ремонта".





Ольга Прилепская





