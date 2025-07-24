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14:28, 24 июля 2025 года Орловский фермер за 10 лет расширил стадо с 20 до 500 животных Начать и развить дело помогла государственная поддержка.







Орловский фермер Юрий Жариков за 10 лет расширил стадо с 20 до 500 животных. Начать дело помогла государственная поддержка.



Первыми на ферме "прописались" олени. В 2014-м году мужчина получил в качестве гранта полтора миллиона рублей на их разведение. Сейчас на территории хозяйства проживают 70 оленей и 12 яков.



Дальше фермер получил 10 миллионов рублей от департамента сельского хозяйства и создал молочную ферму. Сегодня стадо крупного рогатого скота у Юрия Жарикова насчитывает 450 голов.

Никита Жариков, заведующий фермой: "Выращиваем Блэк Ангус, Монбельярд, Шароле. Скоро появятся Лимузины, были еще Обрак – французская порода мясная". 190 коров в хозяйстве – дойные. В среднем, каждая дает в год 8,5 тонны молока.





Юлия Опанасюк





