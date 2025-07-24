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11:00, 24 июля 2025 года В Орле пожар отрезал троллейбусам путь до автовокзала Вечером 23 июля сгорел участок контактной сети на улице Комсомольской.





В Орле снова временно изменились маршруты троллейбусов. В этот раз по причине сгоревшего участка контактной сети на улице Комсомольской. Из-за этого "рогатые" сейчас не ездят до автовокзала.



Согласно группе "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru", троллейбусные маршруты в городе в данный момент выглядят так:



• №1 Санаторий "Лесной" – "Текмаш" – Красный мост – 1-я Посадская – Дворец спорта – Стадион им. Ленина;



• №4 Вокзал – Красный мост – 1-я Посадская – Семашко;



• №5 Санаторий "Лесной" – "Текмаш" – Красный мост – 1-я Посадская – Дворец спорта – Наугорское шоссе;



• №6 Вокзал – Красный мост – 1-я Посадская – Горького.



Сроки восстановления привычного движения неизвестны.





Артем Ежаков





