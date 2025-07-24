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11:30, 24 июля 2025 года В Орловской области подросток помог бабушке и соседке покинуть горящий дом Пожар в поселке Покровское случился вечером 23 июля.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

23 июля около десяти часов вечера в поселке Покровское Покровского района Орловской области загорелся жилой дом на двух хозяев.



Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, искрящийся счетчик первым заметил 12-летний Артем. Мальчик разбудил бабушку, помог ей покинуть здание и вызвал пожарных. Затем школьник рассказал о ЧП соседке и помог выйти и ей.



К приезду спасателей в доме уже горели кухня и прихожая, пламя грозило распространиться дальше, но пожарные сумели сдержать стихию. Никто не пострадал. Почему вспыхнул дом, разбираются специалисты.





Артем Ежаков





