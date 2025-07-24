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17:00, 24 июля 2025 года Орловец создал герб для Троицкого округа ЛНР Идею воплотил Сергей Киселев.





Президент орловской общественной историко-культурной организации Сергей Киселев создал герб Троицкого округа – это подшефный для Орловщины регион Луганской Народной Республики.



Авторская группа не только создала и обосновала символику, но и разработала геральдическое описание. Пакет документов направили в Геральдический совет при президенте. Сейчас герб округа официально зарегистрирован.



Три церковных главки на гербе отражают Свято-Троицкий храм, по которому поселок получил название, три ветви калины отсылают к первоначальному названию — Калиновке, серебряная полоса имитирует узор на рушнике, что говорит о местном гостеприимстве и радушии, а золотые снопы и подсолнечник указывают на развитое сельское хозяйство. Также на гербе есть изображение узколистного пиона. Троицкий район — одно из немногих мест, где он сохранился дикорастущим.









Надежда Невматулина





