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10:00, 24 июля 2025 года Салют на День города обойдется Орлу в два миллиона рублей Тендер уже размещен на Госзакупках.





В Орле начали искать подрядчика для проведения салюта на День города. Тендер появился на Госзакупках. Начальная цена услуги установлена на уровне двух миллионов рублей.



Напомним, что места проведения фейерверка остались прежними – на "стрелке" в центре города и у КДЦ "Металлург" в Северном районе.



Продолжительность салюта на "стрелке", как следует из документации, составит не менее девяти минут. За это время дадут 930 залпов. Салют на площади возле "Металлурга" будет скромнее – не менее четырех минут.





Артем Ежаков





