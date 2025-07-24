Салют на День города обойдется Орлу в два миллиона рублей
Тендер уже размещен на Госзакупках.
В Орле начали искать подрядчика для проведения салюта на День города. Тендер появился на Госзакупках. Начальная цена услуги установлена на уровне двух миллионов рублей.
Напомним, что места проведения фейерверка остались прежними – на "стрелке" в центре города и у КДЦ "Металлург" в Северном районе.
Продолжительность салюта на "стрелке", как следует из документации, составит не менее девяти минут. За это время дадут 930 залпов. Салют на площади возле "Металлурга" будет скромнее – не менее четырех минут.