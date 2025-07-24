В Орле запланировали салют на День города

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9:27, 24 июля 2025 года
В Орле запланировали салют на День городаФейерверк включен в общий план праздничных мероприятий.
На сайте мэрии Орла опубликован план мероприятий, посвященных празднованию 82-й годовщины освобождения города от оккупации и 459-й годовщины основания областной столицы.
В перечень включено 36 пунктов, среди которых возложения цветов, фестивали, ярмарки, поздравления ветеранов и многое другое, в том числе праздничный салют.
Согласно документу, 5 августа запланирован десятиминутный фейерверк – с 22:00 до 22:10. Места запусков традиционные – "Стрелка" и площадка у КДЦ "Металлург".
Артем Ежаков
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