В Орле завершили седьмой мурал из 15 запланированных
Изображение пера и книги появилось на фасаде здания по улице Салтыкова-Щедрина.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фестиваль муралов "Орел — литературная столица России" подходит к экватору. В городе завершили седьмой мурал из 15 запланированных. Изображение пера и книги появилось на фасаде здания по улице Салтыкова-Щедрина, 18. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Автором работы стал художник из Москвы Данила Шмелев под псевдонимом SHOZY. Мурал отсылает к именам Тургенева, Лескова, Бунина и других писателей.
Все рисунки завершат к 5 августа. Помимо упомянутого мурала на улице Салтыкова-Щедрина, завершены следующие работы:
• "Записки охотника" на фасаде дома №16/18 по улице Октябрьской;
• рисунок по мотивам стихотворения Елены Благининой на здании по улице Ленина, 4;
• портрет Федора Тютчева на фасаде дома №8 в Почтовом переулке;
• портрет Ивана Бунина на доме №2 по улице Гуртьева;
• изображение улицы Орла бунинской эпохи на фасаде гостиницы "Салют";
• мурал в виде стопки книг орловских авторов на фасаде дома №34 по улице Салтыкова-Щедрина.