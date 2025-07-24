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12:00, 24 июля 2025 года В Орле завершили седьмой мурал из 15 запланированных Изображение пера и книги появилось на фасаде здания по улице Салтыкова-Щедрина.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фестиваль муралов "Орел — литературная столица России" подходит к экватору. В городе завершили седьмой мурал из 15 запланированных. Изображение пера и книги появилось на фасаде здания по улице Салтыкова-Щедрина, 18. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Автором работы стал художник из Москвы Данила Шмелев под псевдонимом SHOZY. Мурал отсылает к именам Тургенева, Лескова, Бунина и других писателей.



Все рисунки завершат к 5 августа. Помимо упомянутого мурала на улице Салтыкова-Щедрина, завершены следующие работы:



• "Записки охотника" на фасаде дома №16/18 по улице Октябрьской;



• рисунок по мотивам стихотворения Елены Благининой на здании по улице Ленина, 4;



• портрет Федора Тютчева на фасаде дома №8 в Почтовом переулке;



• портрет Ивана Бунина на доме №2 по улице Гуртьева;



• изображение улицы Орла бунинской эпохи на фасаде гостиницы "Салют";



• мурал в виде стопки книг орловских авторов на фасаде дома №34 по улице Салтыкова-Щедрина.





Артем Ежаков





