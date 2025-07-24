Труд трех сотен орловцев отметили присвоением почетных званий
Указ подписан заместителем губернатора Вадимом Тарасовым.
Более 350 орловцев отмечены за трудовые заслуги. Им присвоили звания "Ветеран труда" и "Ветеран труда Орловской области". Соответствующие указы подписал заместитель губернатора Вадим Тарасов. Документы опубликованы на портале правительства региона.
Звание "Ветеран труда" присвоено 78 гражданам, еще 283 удостоены звания "Ветеран труда Орловской области".
Эти почетные звания дают право на ряд мер социальной поддержки.