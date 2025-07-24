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12:45, 24 июля 2025 года В городском парке Орла прозвучат песни Владимира Высоцкого На концерт приглашают всех желающих.



Фото: архив

В Орле в городском парке культуры и отдыха состоится вечер памяти Владимира Высоцкого. На концерт "Я, конечно, вернусь..." приглашают всех желающих.



Любимые песни в исполнении творческих коллективов и солистов прозвучат 25 июля в 19:00 на центральной сцене парка. Вход свободный.



А 27 июля в Орловской областной библиотеке имени Бунина соберутся поклонники творчества поэта, чтобы почтить его память. На концерте "Ни единой строчкой я не лгу" прозвучат стихи и песни разных лет, а также авторские композиции участников.



(12+)





Сергей Мерцалов





