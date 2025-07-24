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16:00, 24 июля 2025 года В Орле продолжается строительство студенческого городка Подрядчик завершает монолитные работы и готовится запустить котельную.







В Орле продолжается строительство студенческого городка. Работы идут по графику.



Подрядчик завершает монолитную часть и готовится запустить котельную. Это даст возможность осенью приступить к отделке помещений межвузовского кампуса. Здесь будут учебные корпуса, общежития, спортивные объекты и зоны отдыха — все рядом. Студенты смогут отрабатывать навыки на практике не только на предприятиях, но и в лабораториях кампуса. Это касается микроэлектроники, медицины, биофотоники и других направлений.



На стройплощадке побывала наша съемочная группа. Владимир Маряшин расскажет, что там сейчас происходит.





Владимир Маряшин





