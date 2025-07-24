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6:01, 24 июля 2025 года Судебные приставы Орловской области подведи итоги работы за полугодие За шесть месяцев удалось взыскать более 1, 5 миллиардов рублей задолженности.



Фото: ФССП Орловской области

В УФССП по Орловской области подвели итоги работы за шесть месяцев 2025 года. В ведомстве отметили положительную динамику по основным направлениям деятельности.



- Судебными приставами в пользу различных категорий взыскателей было перечислено свыше 1 милиарда 845 милионов рублей задолженности, что на 400 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года. В бюджетную систему Российской Федерации орловскими судебными приставами перечислено порядка 240 миллонов рублей, - сообщили в региональном управлении.



За пол-года дознаватели возбудили 149 уголовных дел, выявили около трех тысяч административных правонарушений, а также дополнительно взыскали 14 миллионов рублей: 9 из них - алименты.





Юлия Сабельникова





