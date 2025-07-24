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21:00, 23 июля 2025 года Орловские хирурги успешно удалили пациентке огромную опухоль Операция заняла чуть меньше двух часов.







Врачи Орловского онкологического диспансера провели уникальную операцию. Они удалили 12-килограммовую опухоль у жительницы Залегощенского района.



Случай интересен не только размером новообразования, но и тем, что женщина долгое время не замечала никаких симптомов, кроме постепенного набора веса, который она связывала с перееданием.



Когда боли стали невыносимыми, пациентка обратилась к врачу. Ультразвуковое исследование и компьютерная томография показали, что опухоль исходит из яичника и распространяется до легких, заполняя всю брюшную полость. Врачи немедленно направили женщину в больницу, где на следующий день провели операцию. Подробнее об этом расскажет Елена Литинская.





Елена Литинская





