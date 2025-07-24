четверг 24.07.2025 11:01:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:30, 24 июля 2025 года

В Орловской области стартовал проект "Производительность труда"

Его задача — повысить эффективность на предприятиях, которые близки к переходу в средний бизнес.



За четыре года 47 орловских предприятий стали участниками проекта "Производительность труда" и увеличили свои доходы. Региональная инициатива является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

На одном из орловских заводов прошло совещание с участием руководителя регионального департамента промышленности и торговли Дениса Леонова. Здесь трудится более 100 человек. Завод производит термоупаковочное, котельное, холодильное оборудование, парогенераторы и линии розлива.
"Мы запустили региональный проект, чтобы помочь тем компаниям, которые пока не соответствуют критериям федерального проекта", — отметил Леонов.
Цель — к декабрю повысить производительность минимум на 5% при тех же расходах. Подробности в сюжете Татьяны Тимохиной.


Татьяна Тимохина
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.