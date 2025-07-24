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10:30, 24 июля 2025 года В Орловской области стартовал проект "Производительность труда" Его задача — повысить эффективность на предприятиях, которые близки к переходу в средний бизнес.







За четыре года 47 орловских предприятий стали участниками проекта "Производительность труда" и увеличили свои доходы. Региональная инициатива является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".



На одном из орловских заводов прошло совещание с участием руководителя регионального департамента промышленности и торговли Дениса Леонова. Здесь трудится более 100 человек. Завод производит термоупаковочное, котельное, холодильное оборудование, парогенераторы и линии розлива.

"Мы запустили региональный проект, чтобы помочь тем компаниям, которые пока не соответствуют критериям федерального проекта", — отметил Леонов. Цель — к декабрю повысить производительность минимум на 5% при тех же расходах. Подробности в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





