В Орловской области стартовал проект "Производительность труда"
Его задача — повысить эффективность на предприятиях, которые близки к переходу в средний бизнес.
За четыре года 47 орловских предприятий стали участниками проекта "Производительность труда" и увеличили свои доходы. Региональная инициатива является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
На одном из орловских заводов прошло совещание с участием руководителя регионального департамента промышленности и торговли Дениса Леонова. Здесь трудится более 100 человек. Завод производит термоупаковочное, котельное, холодильное оборудование, парогенераторы и линии розлива.
"Мы запустили региональный проект, чтобы помочь тем компаниям, которые пока не соответствуют критериям федерального проекта", — отметил Леонов.
Цель — к декабрю повысить производительность минимум на 5% при тех же расходах. Подробности в сюжете Татьяны Тимохиной.