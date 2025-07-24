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20:29, 23 июля 2025 года В Орловской области сыграли свадьбу в колонии Замуж вышла осужденная ИК-6.



Фото: ФСИН России по Орловской области

В женской колонии Шахово произошло довольно редкое событие - церемония бракосочетания. Замуж вышла осужденная Анастасия. С супругом Романом они познакомились еще на воле.



- Несмотря на это, Роман не оставил свою избранницу и поддерживал ее в колонии: писал письма, звонил и приезжал на краткосрочные свидания. Поняв, что их чувства взаимны и прошли испытание временем и расстоянием, они совместно приняли решение о заключении брака, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.



В ведомстве отметили, что создание семьи для осужденных - хороший стимул пересмотреть свой жизненный путь и впоследствии больше никогда не нарушать закон.





Юлия Сабельникова





