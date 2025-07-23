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19:01, 23 июля 2025 года

В Орловской области ожидаются сильный ветер, грозы и дожди

Порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Фото: Ольга Супонева

МЧС предупреждает орловцев о сложных погодных условиях. В ближайшие сутки в регионе усилится ветер и пройдут дожди.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с вечера 23 июля и в течение дня 24 июля в области будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, грозы и град.

Ветер северо-западный: ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. При грозах возможны порывы до 17 м/с. Ночью температура воздуха составит +14°C…+19°C, днем +23°C…+28°C.

Сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения простых правил безопасности для себя и своих близких.



Сергей Мерцалов
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