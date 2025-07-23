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16:36, 23 июля 2025 года

В Орле директор "Городского такси" предстанет перед судом

Его обвинили в коммерческом подкупе.

Фото: архив

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора ООО "Городское такси". Его обвиняют в коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 204 УК РФ).  

По данным следствия, в марте 2024 года ООО "Городское такси" участвовало в электронном аукционе на проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров для одной из компаний. В этом же аукционе также участвовал медцентр "Доверие".

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, представитель центра договорился с обвиняемым, что тот не станет снижать цену на торгах и конкурировать. Это должно было обеспечить победу "Доверия" и заключение контракта по самой высокой цене. За это обвиняемый получил 150 тысяч рублей. 

Уголовное дело рассмотрит Заводской районный суд Орла. Расследование в отношении сотрудников медцентра продолжается. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области. 



Сергей Мерцалов
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