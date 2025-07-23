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16:16, 23 июля 2025 года Юный ученый из Орла участвует в создании прибора для регистрации космических частиц Установка поможет обнаруживать полезные ископаемые, не нарушая целостности земной поверхности.



Фото: образовательный центр "Сириус"

Школьник Ярослав Бутырин из Орла участвует в разработке прототипа прибора, который может значительно облегчить поиск полезных ископаемых. Вместе с ребятами со всей России он участвует в проекте "Большие вызовы" образовательного центра "Сириус".



Вместе с командой юноша разрабатывает прототип модульного мюонного детектора. Это устройство регистрирует особые космические частицы - мюоны. Они замедляются, проходя через вещество и могут показать плотность объекта.



- Благодаря этому свойству мюоны способны "просвечивать" огромные объекты - горы, земные недра и другие природные образования. Это открывает перед исследователями уникальные возможности изучать внутреннюю структуру нашей планеты, находить полезные ископаемые и исследовать подземные слои, не нарушая целостности земной поверхности, - уточняют в департаменте образования Орловской области.



Перед юными учеными стояла задача собрать корпус детектора, спаять его материнскую плату и запрограммировать ее так, чтобы она определяла направление полета мююнов. Наработки, сделанные орловцем и другими участниками во время "Больших вызовов" впоследствии используют для создания рабочего прибора.





Юлия Сабельникова





