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16:16, 23 июля 2025 года

Юный ученый из Орла участвует в создании прибора для регистрации космических частиц

Установка поможет обнаруживать полезные ископаемые, не нарушая целостности земной поверхности.

Фото: образовательный центр "Сириус"

Школьник Ярослав Бутырин из Орла участвует в разработке прототипа прибора, который может значительно облегчить поиск полезных ископаемых. Вместе с ребятами со всей России он участвует в проекте "Большие вызовы" образовательного центра "Сириус".

Вместе с командой юноша разрабатывает прототип модульного мюонного детектора. Это устройство регистрирует особые космические частицы - мюоны. Они замедляются, проходя через вещество и могут показать плотность объекта.

- Благодаря этому свойству мюоны способны "просвечивать" огромные объекты - горы, земные недра и другие природные образования. Это открывает перед исследователями уникальные возможности изучать внутреннюю структуру нашей планеты, находить полезные ископаемые и исследовать подземные слои, не нарушая целостности земной поверхности, - уточняют в департаменте образования Орловской области.

Перед юными учеными стояла задача собрать корпус детектора, спаять его материнскую плату и запрограммировать ее так, чтобы она определяла направление полета мююнов. Наработки, сделанные орловцем и другими участниками во время "Больших вызовов" впоследствии используют для создания рабочего прибора.


Юлия Сабельникова
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