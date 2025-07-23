В Орле на Дворянке теперь можно прокатиться на лодках и катамаранах

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18:01, 23 июля 2025 года
В Орле на Дворянке теперь можно прокатиться на лодках и катамаранахЧас прогулки обойдется от 600 до 1000 рублей.
Фото: Сергей Мерцалов
В Орле на реке у ландшафтного сквера "Дворянское гнездо" теперь можно прокатиться на лодках и катамаранах. В июне здесь установили пирс.
Лодки на пять человек и катамараны на двух и четырех человек доступны для аренды на полчаса или час. Цены варьируются от 400 до 1000 рублей. Кроме того, на месте можно купить сувениры и мороженое.
Напомним, что катамараны доступны для аренды и на берегу реки Оки, рядом со спасательной станцией.
Сергей Мерцалов
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