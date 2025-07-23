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18:01, 23 июля 2025 года В Орле на Дворянке теперь можно прокатиться на лодках и катамаранах Час прогулки обойдется от 600 до 1000 рублей.



Фото: Сергей Мерцалов

В Орле на реке у ландшафтного сквера "Дворянское гнездо" теперь можно прокатиться на лодках и катамаранах. В июне здесь установили пирс.





Лодки на пять человек и катамараны на двух и четырех человек доступны для аренды на полчаса или час. Цены варьируются от 400 до 1000 рублей. Кроме того, на месте можно купить сувениры и мороженое.



Напомним, что катамараны доступны для аренды и на берегу реки Оки, рядом со спасательной станцией.





Сергей Мерцалов





