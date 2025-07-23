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18:32, 23 июля 2025 года

В Орле жители дома №270 на Комсомольской страдают от невыносимого запаха

В феврале при замене инженерных сетей рабочие повредили асфальт и площадку у мусоропровода.

Фото: скриншот из видео Народного фронта

В Орле жители дома №270 на улице Комсомольской страдают от запаха гниющего мусора. Все началось с замены инженерных сетей в феврале. Рабочие повредили асфальт и площадку возле мусоропровода.

Контейнеры для отходов стало невозможно выгружать, а мусоропровод закрыли на замок. Региональный оператор "Зеленая роща" поставил баки прямо под окнами первого этажа. В результате более 90 жильцов вынуждены дышать зловониями, исходящими от разлагающихся отходов.

Асфальт возле дома так и не восстановили, на его месте образовались ямы и лужи. Управляющая компания ООО "Коммунсервис-Колпна", которая работает с декабря 2024 года, не решает проблему, а лишь отвечает отписками.

Активисты Народного фронта рассказали о ситуации в своей группе в "ВКонтакте". Они обратились в прокуратуру Заводского района Орла с просьбой проверить действия управляющей компании.


Сергей Мерцалов
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