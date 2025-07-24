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20:05, 23 июля 2025 года Винодельни, сыроварни и пасеки: чего ждать от фестиваля "Вино, сыр и мед" в Орле Выставка-ярмарка развернется в центре города с 1 по 3 августа.



Фото: архив "Вестей"

С 1 по 3 августа в Орле пройдет гастрономический фестиваль "Вино, сыр и мед". Локацией для его проведения станет центр города — сквер Семьи и улица Ленина. Много красивого и вкусного ждет орловцев и гостей облцентра, уверяют организаторы. Сайт "Вести-Орел" рассказывает, что же именно?



Итак, выставка-ярмарка, которая пройдет в преддверии Дня города, соберет в 2025 году 35 участников. Свои кулинарные творения представят лучшие кафе и рестораны, винодельни, сыроварни, пекарни и пасеки Орловщины и других регионов страны. Кроме того, поучаствуют в выставке и мастера-ремесленники — можно будет приобрести уникальную сувенирную продукцию.



Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, орловцы смогут попробовать напитки 17 виноделен России — это лучшие отечественные производители вина. Угощать гостей будут семь орловских ресторанов и кафе, представят сыр четыре орловских сыроварни, а мед — три пасеки Брянска, Липецка и Орла. Традиционные изделия и авторский хлеб предложат гостям две пекарни.



Отметим, что гастрономический фестиваль пройдет в Орле уже не в первый раз. Первая выставка-ярмарка прошла в 2023 году и собрала более тысячи посетителей, а в 2024-м году из-за событий в Курской области фестиваль отменили.





Ольга СУПОНЕВА





