Под Орлом прошел торжественный крестный ход

В нем приняли участие священнослужители Нарышкинско-Знаменского благочиния и верующие из местных храмов.
Фото: Орловская митрополия
В Нарышкино прошел торжественный крестный ход в честь образа Пресвятой Богородицы. В духовном мероприятии приняли участие священники Нарышкинско-Знаменского благочиния и прихожане местных храмов.
Шествие возглавил благочинный Нарышкинско-Знаменского округа Орловской епархии, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери поселка Нарышкино иерей Алексей Ладыгин. Об этом сообщили в Орловской митрополии.