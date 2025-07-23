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17:32, 23 июля 2025 года Орловская область и Дагестан укрепляют партнерство В республику с визитом прибыл глава представительства региона при правительстве РФ Александр Бирюков.



Фото: представительства Орловской области при правительстве Российской Федерации

Дагестан и Орловская область укрепляют сотрудничество. В республику приехал глава представительства Орловской области при правительстве России Александр Бирюков. Он встретился с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.



На переговорах обсуждались важные направления развития регионов. У Орловской области и Дагестана есть общие черты: развитый аграрный сектор и промышленный потенциал. Особое внимание уделили сотрудничеству в сельском хозяйстве. Александр Бирюков пригласил Абдулмуслима Абдулмуслимова посетить регион, в том числе уникальную природную территорию — Орловское Полесье.



Стороны обсудили перспективы межрегионального партнерства, включая совместные проекты для укрепления экономических и культурных связей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.









Сергей Мерцалов





