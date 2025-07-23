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13:00, 23 июля 2025 года Безопасность во время празднования дня города Орла Клычков обсудил с Ольшанским Губернатор и глава регуправления Росгвардии провели встречу в преддверии 5 августа.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с начальником регуправления Росгвардии Сергеем Ольшанским. Глава области и глава силового ведомства обсудили вопрос обеспечения безопасности жителей во время празднования Дня города Орла 5 августа.

— Подготовка к празднованию 82-й годовщины освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков – не только в украшении и концертах, но и в обеспечении безопасности всех жителей. Росгвардия активно готовится к сопровождению массовых мероприятий в августе. Будем учитывать возможные новые угрозы и опасность атак БПЛА. Подразделения обеспечены всеми необходимыми средствами и имеют большой опыт в этой работе, — прокомментировал Андрей Клычков.







Ольга СУПОНЕВА





