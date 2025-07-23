На Орловщине будут жить куры-иностранки

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16:27, 23 июля 2025 года
На Орловщине будут жить куры-иностранкиИз-за рубежа к нам завезли 117 тысяч инкубационных яиц.
Фото: Ольга Супонева
В Ливенский район Орловской области доставили крупную партию инкубационных яиц из Чехии. 117 тысяч штук закупило одно из птицеводческих хозяйств. Из них будут выводить породу бройлеров Ross 308.
Поставку сопровождал строгий контроль специалистов Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
— Всего с начала года хозяйство получило 1 млн 424 тыс. 520 штук инкубационных яиц, поступивших из разных стран Европы, включая Чехию, Словакию, Турцию и Испанию, — сообщили в ведомстве.
Юлия Сабельникова
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