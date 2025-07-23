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12:08, 23 июля 2025 года

Орловский депутат Михаил Вдовин отколол плитку на комплексе "Судбищенская битва"

Парламентарий снова голыми руками проверяет качество благоустройства.

Фото: Михаил Вдовин, Вконтакте

В Орле продолжается благоустройство мемориального комплекса "Судбищенская битва". На днях стройку посетили депутаты облсовета, чтобы проинспектировать ход работ. Зампред регионального парламента Михаил Вдовин решил убедиться в качестве благоустройства лично: голыми руками отколол кусок облицовочной плитки.

Об этом Вдовин рассказал на своей странице Вконтакте. Вот что он написал:

— В ходе осмотра объекта был поднят вопрос о качестве укладываемой плитки. По заверению подрядчика все необходимые сертификаты качества получены. Может это и так, но по моему мнению, плитка уложена самого бюджетного варианта, а попросту — самая дешевая, в некоторых местах она уже полопалась, я без труда отколол кусок плитки, который рассыпался в руках.

Депутат добавил, что он разочарован. Это не первый случай, когда парламентарий проверяет качество благоустройства таким способом. Несколько лет назад Михаил Вдовин снял кусок асфальта с ремонтируемой дороги по улице Розы Люксембург.

Что касается комплекса "Судбищенская битва", напомним, что проект реализуется при поддержке Правительства России и Минкульта. Он объединит три площадки, вся работа должна быть выполнена в срок до 22 июля 2026 года. Сумма контракта почти 342 миллиона рублей. В целом работы ведутся в плановом режиме.

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Ольга СУПОНЕВА
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