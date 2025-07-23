В Орле хирурги удалили из сердца пациентки застрявший порт
Его часть находилась в правом желудочке.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
Врачи Орловской областной клинической больницы во главе с доктором Магомедом Ахмедовым удалили из сердца пациентки часть подкожного порта для химиотерапии. На обследовании выяснилось, что фрагмент системы остался в правом желудочке.
Как рассказали в департаменте здравоохранения, операцию осложняло то, что дистальный конец системы "врос" в эндотелий правого желудочка. Врачи отсоединили его и извлекли инородное тело. Пациентку выписали уже на четвертые сутки после вмешательства.